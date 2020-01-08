ضربة أخرى لـ"بوينج 373".. الخلل الفني يسقط طائرتها الثالثة في عام ونصف

كتب - محمود علي:

ثلاث أزمات متتالية لاحقت الشركة الأمريكية المصنعة لطراز الطائرات بوينج 737 ماكس، بعد تحطم 3 طائرات في أقل من عام ونصف، وتسببت في مصرع مئات الأشخاص.

وكانت بداية الأزمات في أكتوبر 2018 عندما تحطمت طائرة بوينج 737 ماكس 8 الإندونيسية بعد إقلاعها بوقت قليل من مطار جاكرتا، ولقي 189 شخصًا حتفهم.

وتكررت الفاجعة للمرة الثانية في 10 مارس من العام الماضي، بعد أن تحطمت طائرة إثيوبية من الطراز ذاته بعد دقائق من إقلاعها، وراح ضحيتها 157 قتيلاً كانوا على متنها.

وتسبب الحادثين في أزمة اقتصادية كبيرة للشركة صاحبة أكثر مبيعات للطائرات في العالم، حيث حظرت العديد من الدول استخدام طائرات بوينج طراز 737، وقررت المملكة المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا حظر تلك الطائرة، وانضمت كل من هونج كونج، وفيتنام، ونيوزيلندا إلى القائمة، كما منعت مصر والجزائر مرور الطائرة فوق أجوائهما.

وصباح اليوم الأربعاء أعلنت وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء تحطم طائرة ركاب من طراز بوينج 737 في إيران عقب إقلاعها "بسبب خلل فني"، وعلى متنها 180 شخصاً أعلن التلفزيون الإيراني فيما بعد مقتل جميع من كان على متنها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الطائرة كانت متجهة إلى أوكرانيا. وأضافت أنها كانت تقل 180 راكبا بالإضافة إلى طاقمها.

وأعلنت أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، في يونيو الماضي، أنها اكتشفت خطرا محتملا في طائرات شركة بوينج من طراز "737 ماكس" في إطار عملية تقييم تعديلات برمجية طورتها الشركة مؤخرا.

ولم تسهب الإدارة في التفاصيل، لكنها قالت إنه يتعين حل المشكلة قبل رفع الحظر العالمي المفروض على تشغيل ذلك الطراز من الطائرات.