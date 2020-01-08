رويترز: مصرع جميع الركاب على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بمصرع جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

ونشرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، مقطع فيديو لتحطم الطائرة الأوكرانية من طراز بوينج 737، بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي، في العاصمة الإيرانية طهران.

ويأتي ذلك فيما أفادت وكالة أنباء فارس، أن الطائرة سقطت وعلى متنها 180 شخصًا، بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في إيران، بسبب مشاكل فنية، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الطائرة كانت متجهة إلى أوكرانيا. وأضافت أنها كانت تقل 180 راكبا بالإضافة إلى طاقمها. ولم يتضح بعد مصير من كانوا على متن الطائرة.