أكثر الكلمات إنتشاراً

الهجوم الايراني الأفضل في أفريقيا أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

فيديو لحظة سقوط طائرة أوكرانية تقل 180 راكبًا في إيران

06:17 ص الأربعاء 08 يناير 2020
فيديو لحظة سقوط طائرة أوكرانية تقل 180 راكبًا في إيران

صورة من مقطع الفيديو

نشرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، مقطع فيديو لتحطم الطائرة الأوكرانية من طراز بوينج 737، بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي، في العاصمة الإيرانية طهران.
ويأتي ذلك فيما أفادت وكالة أنباء فارس، أن الطائرة سقطت وعلى متنها 180 شخصًا، بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في إيران، بسبب مشاكل فنية، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الطائرة كانت متجهة إلى أوكرانيا. وأضافت أنها كانت تقل 180 راكبا بالإضافة إلى طاقمها. ولم يتضح بعد مصير من كانوا على متن الطائرة.

طائرة أوكرانية إيران بوينج 737 مطار الخميني الدولي

الخبر التالى:

ليلة السماء المغلقة| سقوط طائرة ركاب وتعليق رحلات وحظر طيران
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:إيران تنتقم.. استهداف القواعد الأمريكية بالعراق (تغطية خاصة)