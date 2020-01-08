أول تعليق من ترامب على الهجوم الإيراني

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن جميع العسكريين والدبلوماسيين في العراق بخير.

وأضاف في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء "الجميع بخير، إيران أطلقت صواريخ على قاعدتين عسكريين في العراق. حصر الإصابات والأضرار يتم حاليًا. حتى اللحظة كل شيء جيد، لدينا أقوى جيش مجهز بالعالم".

وأكد ترامب "سأدلي بتصريح صحفي غدًا".

وشن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الأربعاء هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق.

حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية التي نفذها على قاعدة تضم قوات أمريكية في غربي العراق، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.

ذكر البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق، ووصل وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين إلى البيت الأبيض لمتابعة التطورات مع الرئيس الأمريكي.