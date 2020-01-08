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"البنتاجون": الهجمات الصاروخية الإيرانية أسفرت عن إصابة عراقيين فقط

04:46 ص الأربعاء 08 يناير 2020
"البنتاجون": الهجمات الصاروخية الإيرانية أسفرت عن إصابة عراقيين فقط

البنتاجون

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، أسفرت عن إصابات بين العراقيين فقط.

ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية، مشيرة إلى أن الحرس الثوري الإيراني هدد إسرائيل كونها حليف للولايات المتحدة.

وأفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء بأن هناك استنفار إسرائيلي عام لدى سلاح الجو وبطاريات اعتراض الصواريخ، وذلك عقب الهجوم الإيراني الليلة على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية وقوات من التحالف لمحاربة داعش في العراق.

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البنتاجون الهجوم الإيراني أربيل قاعدة عين الأسد

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