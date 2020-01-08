قيادي بالحرس الثوري: الهجوم الصاروخي ما هو إلا خطوة أولى

أكد قيادي في الحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم الصاروخي على القواعد الأمريكية في العراق ما هو إلا "خطوة أولى"، لافتًا إلى أن طهران لن تترك الأمريكيين.

وأضاف "على (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أن يفكر بقواته والا يتركهم بعيدا عن وطنهم تحت نيران قواتنا".

وشن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الأربعاء هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق.

حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية التي نفذها على قاعدة تضم قوات أمريكية في غربي العراق، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.

ذكر البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق، ووصل وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين إلى البيت الأبيض لمتابعة التطورات مع الرئيس الأمريكي.