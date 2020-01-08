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رئيس الوزراء اليابان يلغي رحلته المقررة للشرق الأوسط

04:06 ص الأربعاء 08 يناير 2020
رئيس الوزراء اليابان يلغي رحلته المقررة للشرق الأوسط

شينزو آبي

مصراوي:

أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن التلفزيون الرسمي الياباني، بأن رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي ألغى رحلته المقررة للشرق الأوسط في مطلع الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد أن شن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الأربعاء هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق.

حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية التي نفذها على قاعدة تضم قوات أمريكية في غربي العراق، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.

ذكر البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق، ووصل وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين إلى البيت الأبيض لمتابعة التطورات مع الرئيس الأمريكي.

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