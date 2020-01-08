الطيران الأمريكي ممنوع في أجواء هذه الدول

مصراوي:

منعت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية، اليوم الأربعاء، رحلاتها الجوية عبر الأجواء العراقية والإيرانية وفوق الخليج العربي وخليج عمان، بحسب رويترز.

وأشارت في بيان سابق، أنها تراقب الوضع في الشرق الأوسط لتحديد المخاطر المحتملة على سلامة الطيران المدني، وذلك بعد هجمات إيرانية ضد قواعد عسكرية أمريكية في العراق.

كما ذكرت أنها سوف نتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الطيران المحلي الأمريكي حول العالم.

وأعلنت إيران اليوم استهداف قواعد عسكرية أمريكية بالعراق بعشرات الصواريخ الباليستية، فيما صرحت وزارة الدفاع الأمريكية بأن طهران أطلقت كثر من 10 صواريخ باليستية قواتها.

وأوضح بيان من البنتاجون أن إيران استهدفت قوات أمريكية في عين الأسد ومحافظة إربيل، وأضاف "سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم".

وتابع البيان أنه "من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران". ولم تعلن واشنطن عن حجم الضرر المادي أو الخسائر البشرية، وذلك وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية يوم الجمعة.