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المغرب يرفض التدخل الأجنبي والتصعيد العسكري في ليبيا

09:32 م الثلاثاء 07 يناير 2020
المغرب يرفض التدخل الأجنبي والتصعيد العسكري في ليبيا

ناصر بوريطة

الرباط - (د ب أ)

أعرب المغرب عن انشغاله جراء التصعيد العسكري في ليبيا، رافضا التدخلات الأجنبية في الملف الليبي.

ففي تصريح لوسائل الإعلام المحلية اليوم على هامش إشرافه على افتتاح قنصلية جامبيا في مدينة الداخلة جنوب المغرب، اعتبر ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي التدخلات الأجنبية وسيلة لتعقيد الوضع بليبيا، وإبعاد آفاق حل سياسي بالبلاد، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها.

وشدد بوريطة على أهمية الحل السياسي للنزاع في ليبيا عن طريق التوافق بين الفرقاء الليبيين، في إطار المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبي بعيدا عن الحل العسكري .

واعتبر بوريطة اتفاق الصخيرات السياسي مرجعا للحل السياسي من خلال تعزيزه وتجويده مرورا بمرحلة انتقالية في أفق الوصول إلى حل نهائي.

ناصر بوريطة المغرب ليبيا أحداث ليبيا

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