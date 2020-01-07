إسبر: لم يصلنا أي طلب عراقي لانسحاب قواتنا من البلاد

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر، إن واشنطن لم يصلها أي طلب عراقي لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وتابع إسبر، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن الأولوية في الإدارة الأمريكية هي الحفاظ على القوات المنتشرة في عدد من مناطق العالم.

وأضاف، أن واشنطن بحاجة إلى البقاء على حضورها في العراق لمحاربة داعش الإرهابي، مشددًا على عدم نيتهم في سحب قواتهم من العراق.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، أن واشنطن ترغب في تخفيض التصيعد مع طهران، لافتًا إلى أنهم لا يسعون إلى حرب مع إيران.