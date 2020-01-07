أكثر الكلمات إنتشاراً

الأفضل في أفريقيا قاسم سليماني أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي أسعار الدولار عزل ترامب

إسبر: لم يصلنا أي طلب عراقي لانسحاب قواتنا من البلاد

09:30 م الثلاثاء 07 يناير 2020
إسبر: لم يصلنا أي طلب عراقي لانسحاب قواتنا من البلاد

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر، إن واشنطن لم يصلها أي طلب عراقي لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وتابع إسبر، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن الأولوية في الإدارة الأمريكية هي الحفاظ على القوات المنتشرة في عدد من مناطق العالم.

وأضاف، أن واشنطن بحاجة إلى البقاء على حضورها في العراق لمحاربة داعش الإرهابي، مشددًا على عدم نيتهم في سحب قواتهم من العراق.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، أن واشنطن ترغب في تخفيض التصيعد مع طهران، لافتًا إلى أنهم لا يسعون إلى حرب مع إيران.

مايك إسبر وزير الدفاع الأمريكي واشنطن القوات الأمريكية العراق

الخبر التالى:

المغرب يرفض التدخل الأجنبي والتصعيد العسكري في ليبيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار غزيرة وصقيع.. تعرّف على توقعات الأرصاد لطقس الأربعاء