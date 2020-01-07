وزير الدفاع الأمريكي: حلفائنا بالمنطقة يرون مقتل سليماني "نصر عظيم"

وكالات:

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، يرون أن مقتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، في غارة أمريكية، فجر الجمعة، ببغداد، نصر عظيم.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "س إن إن" الأمريكية، أنه "حان الوقت لتخفيض التصعيد بالمنطقة"، مضيفًا "أوصلنا رسالتنا إلى إيران بقتل سليماني".

واستطرد "الولايات المتحدة لن تخرج من العراق"، لافتًا إلى أنها ستظل متواجدة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الإبقاء على حضورها في العراق لمحاربة داعش.

وأقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون يطلب من الحكومة خروج القوات الأجنبية من العراق، وذلك هددت فيه فصائل عراقية مسلحة القوات الأمريكية في العراق واعتبرتها أهدافا مشروعة.

يأتي ذلك في ظل التوترات الجارية بالعراق بعد غارة جوية أمريكية قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو ماجد المهندس وآخرين، وذلك إثر خروجهم من مطار بغداد الدولي.