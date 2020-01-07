رئيس الجزائر يدعو أردوغان رسميًا لزيارة بلاده

وكالات

استقبل رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الجزائرية، وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو.

وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية، أنه في بداية اللقاء، نقل الوزير الضيف تهاني الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تبون بمناسبة انتخابه رئيسًا للجزائر، وقدم له تعازيه في وفاة الفريق أحمد قايد صالح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتناول اللقاء المستوى الجديد من العلاقات الثنائية وتطلعات البلدين، وكيفية إعطائها دفعًا قويًا على أسس جديدة، وتوسيع آفاقها إلى تعاون أعمق في المجال الاقتصادي وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا".

كما تناول اللقاء "الوضع في ليبيا في ضوء تصعيد أعمال العنف الناجمة عن التدخلات الأجنبية، التي تعقد سبل الحل السياسي الكفيل وحده بإعادة الأمن والسلم والاستقرار إلى ربوع ليبيا الشقيقة".

وأوضح البيان أنه "بعد تحليل معمق للوضع من كل جوانبه، بما فيها التدخلات العسكرية الأجنبية في الأراضي الليبية، اتفق الطرفان على تجنب أي إجراء عملي يزيد في تعكير الأجواء وبذل كل الجهود لوقف إطلاق النار، وعبرا عن أملهما في أن تكون الندوة الدولية المزمع تنظيمها حول ليبيا بداية للحل السياسي الشامل، الذي يضمن وحدة ليبيا شعبا وترابا ويحمي سيادتها الوطنية".

وفي نهاية اللقاء، أكد الطرفان "إرادتهما لإنعاش آليات التعاون القائمة، و وضع آليات جديدة تمكن من إقامة تشاور استراتيجي على أعلى مستوى".

ووجه الرئيس الجزائري دعوة لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان، لزيارة الجزائر، وقد قبلها الطرف التركي على أن يحدد موعدها في الأيام القادمة.