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السعودية تعلن إلقاء القبض على "إرهابي خطير" في القطيف

03:12 م الثلاثاء 07 يناير 2020
السعودية تعلن إلقاء القبض على "إرهابي خطير" في القطيف

الشرطة السعودية

الرياض- (د ب أ):

أفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأنه تم إلقاء القبض على إرهابي خطير في القطيف بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت أن الموقوف حسين علي آل عمار "مطلوب بالقائمة التاسعة الصادرة عن وزارة الداخلية عام 2016 "، وأنه من أخطر المطلوبين على هذه القائمة.

وأضافت أنه يعتقد أنه على علاقة بعدة عمليات إطلاق نار على رجال ودوريات الأمن في المنطقة.

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