السعودية تدعو المجتمع الدولي لضمان استقرار العراق والمنطقة

الرياض- (د ب أ):

دعت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي إلى ضرورة ضمان استقرار العراق والمنطقة"، معتبرة أن "التدخل التركي في ليبيا يعد مخالفًا لمواقف الجامعة العربية".

وقال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)عقب جلسة عقدها مجلس الوزراء اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز ، إن المجلس "استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية".

وجدد المجلس "التأكيد على ما دعت إليه المملكة من أهمية العمل على تحقيق أمن المنطقة واستقرارها ودرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي حذرت من تداعياتها"، مشيراً إلى "الأحداث الجارية في العراق الشقيق، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار المنطقة".

وأكد مجلس الوزراء السعودي، طبقا للوزير الشبانة، "ما أعربت عنه المملكة من رفض وتنديد التصعيد العسكري والتدخلات التركية في الشأن الليبي بشكل مخالف للمبادئ والمواثيق الدولية".

وقال الشبانة إن "التدخل التركي في ليبيا يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، ومخالفا للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية في ديسمبر الماضي"، مؤكدا أن التدخل "يقوض الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ويشكل تهديداً للأمن الليبي والعربي والإقليمي".

وبارك مجلس الوزراء السعودي، من جهة ثانية ، "تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".

وقال الشبانة إن "مجلس الوزراء السعودي أكد أهمية دور المجلس في تعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين تلك الدول، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يمثله الممر المائي من أهمية للتجارة الدولية والتواصل بين الحضارات والثقافات".