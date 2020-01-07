أربعة قتلى في هجوم جديد لحركة الشباب في كينيا

نيروبي- (د ب أ):

أعلنت الشرطة الكينية اليوم الثلاثاء مقتل أربعة أشخاص في هجوم شنته حركة الشباب الصومالية وتم التصدي له، وذلك بعد يومين من هجوم شنته الحركة على قاعدة عسكرية في كينيا أيضا.

وقالت الشرطة، في بيان، إن عناصر من حركة الشباب حاولوا مهاجمة أبراج اتصالات قرب داداب شرقي البلاد.

ولقي أربعة أشخاص، بينهم طفل، حتفهم قبل أن تتدخل الشرطة وتتمكن من تحييد اثنين من المهاجمين ومصادرة الأسلحة.

وقال مدير الاتصالات في خدمة الشرطة الوطنية تشارلز وهاهونجو إنه تم نشر قوات من الأمن لتعقب باقي المهاجمين.

وقتل متعاقدان وجندي، جميعهم أمريكيون، أمس الأول الأحد في هجوم لحركة الشباب على قاعدة بخليج ماندا بكينيا، يستخدمها جنود أمريكيون وكينيون للتدريب ودعم مكافحة الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وكينيا تدعمان الحكومة الصومالية في حربها ضد الحركة المتطرفة. وهو ما يجعل الحركة تنفذ هجمات على أهداف في كينيا، خاصة الواقعة قرب الحدود بين البلدين.

وأعلن الجيش الأمريكي أمس إرسال قوات إضافية إلى شرق أفريقيا.