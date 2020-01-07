"سفينة صواريخ".. روسيا ترسل تعزيزات عسكرية لسوريا

موسكو- (أ ش أ):

أرسلت روسيا سفينة الصواريخ (مارشال أوستينوف) إلى سوريا وسط مخاوف من اندلاع مواجهة بين أمريكا وإيران، في أعقاب مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، خلال غارة جوية أمريكية في بغداد.

وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء، أن السفينة الحربية عبرت مضيقي (البوسفور) و(الداردانيل)، ودخلت البحر المتوسط في طريقها لسوريا، حيث أنه وفقًا للتقارير، تم إرسال السفينة الحربية القوية التابعة للأسطول الروسي إلى ساحل سوريا دون تخطيط مسبق، بسبب مواجهة عسكرية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في هذه المنطقة.

وسيعزز طراد الصواريخ الثقيل بشكل كبير المجموعة الدائمة للأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط، حيث سيغطي ويراقب الطراد مع الغواصات الروسية في طرطوس وحميميم الوضع الجوي والبحري في شرق البحر الأبيض المتوسط.