قاسم سليماني سيدفن في مسقط رأسه بجنوب شرقي إيران

طهران- (د ب أ):

من المقرر أن يدفن الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة جوية أمريكية ببغداد الأسبوع الماضي، في مسقط رأسه بمدينة "كرمان" بجنوب شرقي إيران اليوم الثلاثاء.

وتم إعلان اليوم عطلة عامة في كرمان، في خطوة تهدف إلى تشجيع الكثير من الأشخاص على المشاركة في مراسم تشييع ودفن سليماني، الذي يتم اعتباره شهيدًا في إيران.

وجرت مراسم جنائزية في عدة مدن أخرى الاثنين، حيث ذكرت وسائل إعلام أن ملايين الأشخاص تجمعوا في طهران حدادا على سليماني. وترأس المراسم في العاصمة، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي أجهش بالبكاء وهو يؤم المصلين أثناء صلاة الجنازة على سليماني.

ويعتبر سليماني قائد فيلق القدس، واحدًا من أكثر القادة العسكريين نفوذًا في إيران، حيث كان يمارس نفوذه في كل من العراق وسورية ومناطق أخرى من الشرق الأوسط.

وأثارت العملية الأمريكية التي قتلت سليماني غضب إيران والعراق وقوبلت بتعهد بالانتقام من طهران.​