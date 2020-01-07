الجيش الوطني الليبي: الإرهابيون تركوا الأسلحة التركية في سرت وهربوا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن ما نفذته القوات المسلحة، في سبيل تحرير مدينة سرت، رسالة للغزاة الأتراك، موضحًا أن تلك الرسالة مفاداها أن القوات المسلحة الليبية قادرة على صد أي عدوان أو أي خطر.

وأضاف المسماري في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، عبر فصائية "MBC مصر"، أن الحرب الشاملة التي يخوضها الجيش الوطني الليبي ضد الإرهاب حرب تطهير البلاد، مشيرًا إلى أن مدينة سرت عانت من الإرهاب والجريمة والتسلط منذ 2011، لكنها استعادت قوتها بعملية عسكرية خاطفة خطط لها بشكل جيد.

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي: "قواتنا تقدمت نحو 130 كيلو متر غرب مدينة سرت، ونتوقع أن تكون المقاومة في تلك المسافة ولكن في المدينة لم تكن هناك مقاومة، وتركوا الأسلحة والمدرعات التركية في ميدان العلميات وهربوا، ووجدنا مدرعات وآليات دبابات ومدافع الميدان، والمؤشر كان أن هناك محاولة لكي تكون مدينة سرت قاعدة للأتراك".