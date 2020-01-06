الصين: واشنطن انتهكت القواعد الأساسية للعلاقات الدولية بقتلها سليماني

نيويورك - (د ب أ)

دعا السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانج جون، اليوم الاثنين الولايات المتحدة وإيران إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، وذلك بعد أن أدى مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية في بغداد، إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقال تشانج في تصريحات للصحفيين إن "الصين تعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية".

وأضاف السفير الصيني " من الواضح أن الخطر الأحادي المتمثل في القيام بعمل عسكري من جانب الولايات المتحدة انتهك القواعد الأساسية للعلاقات الدولية".

وحث السفير الصيني الولايات المتحدة على عدم استخدام المزيد من القوة العسكرية، قائلا إن المجتمع الدولي يجب أن يعمل على منع "حدوث أي تصعيد للتوتر".