الجزائر تجدد رفضها لأي تدخل أجنبي في ليبيا

الجزائر - (د ب أ)

أدانت الجزائر، بقوة اليوم الاثنين، القصف الذي استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس، والذي خلف العديد من الضحايا، مجددة رفضها لأي تدخل أجنبي في هذا البلد.

واعتبرت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم، أن " مثل هذه الأعمال، مهما كانت الأطراف الضالعة فيها، من شأنها أن تنمي الأحقاد وتزيد الأزمة عمقا وتعقيدا".

وناشد البيان: "كافة المكونات ومختلف الأطراف الليبية لتغليب المصلحة العليا والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطني الشامل للتوصل إلى حلول كفيلة بإخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها، وبناء دولة مؤسسات ينعم فيها الشعب الليبي السيد بالسلم والأمن والاستقرار في كنف البلد الواحد".

وتزامن البيان مع الزيارة التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي لما تسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج على رأس وفد رفيع المستوى إلى الجزائر.