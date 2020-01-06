الجيش الليبي يسيطر على سرت بالكامل

سرت(ليبيا) - (د ب ا):

سيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالكامل اليوم الاثنين، على مدينة سرت الواقعة بين مدينة طرابلس وبنغازي، بحسب قناة "ليبيا 218" "

وقالت "ليبيا 218": "في عملية عسكرية خاطفة وخالية من الدماء لم تستمر طويلا، تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، من السيطرة على كامل مدينة سرت بعد أن انقسمت القوة التي تحميها بين من سلّم ومن فضل الانسحاب".

كانت قناة ليبيا 218 الإخبارية قد ذكرت في وقت سابق إن الجيش الوطني شنّ اليوم الاثنين، هجوما مباغتا على التشكيلات المسلحة داخل الحدود الإدارية لمدينة سرت، وتمكنت بوقت قياسي من تحقيق مكاسب والسيطرة على مواقع استراتيجية في المدينة.

وخاض الجيش الوطني اشتباكات مع مجموعات مسلحة قرب بوابة العشرين شرق سرت، قبل أن يتمكن من السيطرة عليها.

وواصلت القوات تقدمها، وسيطرت على معسكر كتيبة الساعدي في بوهادي جنوب سرت، قبل أن تُحكم السيطرة على كامل منطقة بوهادي.

ونقلت ليبيا 218 عن آمر الكتيبة 192 مشاة التابعة ل"الجيش الوطني الليبي" النقيب عمر ابسيط، في تصريحات من وسط معسكر الساعدي، قوله إن القوات تقدمت بناء على تعليمات القيادة العامة، مضيفا “حررنا منطقة بوهادي في سرت”.

وأظهرت صور متداولة سيطرة الجيش الوطني على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي جنوب سرت.

وبعدها واصلت القوات تقدمها وسيطرت على قاعدة القرضابية بالكامل، ثم جزيرة السواوة محور البحر، وجزيرة سرت قرب جامعة المدينة.

وصرح مصدر عسكري لموقع ”ليبيا 24”، أن القوة المكلفة بحماية مطار القرضابية والتابعة لحكومة الوفاق المتواجدة داخل مدينة سرت قد سلم عناصرها أنفسهم و آلياتهم لـ"قوات الجيش".

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يخوض قتالا ضد قوات حكومة الوفاق الدعومة دوليا منذ شهر ابريل الماضي للسيطرة على طرابلس .