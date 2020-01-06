مواطنو سرت يحتفلون بتحريرها على يد الجيش الليبي

كتب - محمد صفوت

بعد دخول الجيش الليبي مدينة سرت عبر خمسة محاور والسيطرة عليها بشكل كامل، خرج مواطنو المدينة ليعبرون عن فرحتهم العارمة بتحريرها مُرددين هتافات "الله أكبر" و"الحمد لله".

وتداول رواد التواصل الاجتماعي والحسابات الرسمية للجيش الليبي مقاطع مصورة من داخل المدينة، بعد إعلان السيطرة عليها، تُظهر فرحة المواطنين و"كلاكسات" سياراتهم تعلو في سماء المدينة.

كما تظهر الفيديوهات المتداولة عبر الصفحات التابعة لقوات الجيش الليبي، بمواقع التواصل الاجتماعي، تحرك عناصر الجيش الليبي بحرية داخل المدينة بعد سيطرتهم عليها.

كانت بحرية الجيش الوطني الليبي بالكامل، اليوم الاثنين، سيطرت على ميناء مدينة سرت شمال البلاد، وفق مصادر "العربية/الحدث".

وأكد مصدر عسكري ليبي في تصريح خاص لـ"مصراوي" دخول القوات المسلحة العربية الليبية مدينة سرت من خلال 5 محاور، مشيرًا إلى سيطرتها على معسكر كتيبة الساعدي وميناء سرت ومنطقة بوهادي.

وأكد مراسل "العربية/الحدث"، الاثنين، أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى.

وبحسب بوابة إفريقيا، فإن عناصر قوات ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني، انسحبت من مدينة سرت، وتم إخلاء مقراتها في المدينة وخروج عدد كبير من الآليات باتجاه الغرب.

ونجح الجيش الليبي في الدخول إلى المدينة الليبية لتحريرها، من ميليشيات حكومة الوفاق، وتقدمت قوات الجيش الليبي، من 5 محاور نحو المدينة وسط أنباء عن تقدم القوات المسلحة في منطقة بوهادي جنوب سرت.

وشدد المراسل على أن دخول الجيش سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات الوفاق، وقال إن سيطرة الجيش على كتيبة الساعدي يعني أن المعركة ستنتقل إلى المقار الأمنية.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، أن القوات المسلحة تواصل تقدماتها وتُبسِط سيطرتها على مواقع جديدة داخل مدينة سرت وأنها تسير بخطى ثابتة في اتجاه قلب سرت.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي، قد نفذ فجر الجمعة، غارات جوية على مطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة، استهدفت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الوفاق.

يذكر أن سرت مدينة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط، وتقع في منتصف الساحل الليبي بين العاصمة طرابلس وبنغازي.