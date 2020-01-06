الجيش الليبي يسيطر على ميناء سرت.. وانسحاب ميليشيات الوفاق

كتب- محمد سامي ووكالات:

سيطرت بحرية الجيش الوطني الليبي بالكامل الاثنين على ميناء مدينة سرت شمال البلاد، وفق مصادر "العربية/الحدث".

وأكد مصدر عسكري ليبي في تصريح خاص لـ"مصراوي" دخول القوات المسلحة العربية الليبية مدينة سرت من خلال 5 محاور، مشيرا إلى سيطرتها على معسكر كتيبة الساعدي وميناء سرت ومنطقة بوهادي.

وأكد مراسل "العربية/الحدث"، الاثنين، أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى.

وشدد المراسل على أن دخول الجيش سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات الوفاق، وقال إن سيطرة الجيش على كتيبة الساعدي يعني أن المعركة ستنتقل إلى المقار الأمنية.

والسبت استهدف طيران الجيش الليبي المدخل الشرقي لسرت، بينما تواصل قوات الجيش تقدمها في المحاور الجنوبية لطرابلس باتجاه قلب المدينة تحت غطاء جوي.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي، قد نفذ فجر الجمعة، غارات جوية على مطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة، استهدفت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الوفاق.

يذكر أن سرت مدينة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط، وتقع في منتصف الساحل الليبي بين العاصمة طرابلس وبنغازي.