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عبدالمهدي يؤكد ضرورة تغليب المصالح العليا للعراق للحفاظ على أمنه

08:53 ص الإثنين 06 يناير 2020
عبدالمهدي يؤكد ضرورة تغليب المصالح العليا للعراق للحفاظ على أمنه

عادل عبدالمهدي

بغداد- (أ ش أ):

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، إن الظروف الراهنة التي تمر بها العراق تستدعي وحدة الصف وتغليب المصالح العليا للبلاد والحرص على سلامتها واستقرارها والحفاظ على سيادتها الوطنية.

وأضاف عبدالمهدي ـ في بيان بمناسبة عيد الجيش العراقي نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم (الاثنين) ـ أن الجيش العراقي بات أقوى مما سبق وأصبح يمتلك الخبرة الكافية واللازمة كما هو حال صنوف القوات الأمنية الأخرى التي تعمل سويًا للحفاظ على أمن البلاد ومستقبلها.

وأكد أن واجب القوات المسلحة الأساسي كان وسيبقى هو الدفاع عن العراق، وحرصت الحكومة على توفير الظروف المناسبة لبناء جيش مهني ينتمي للعراق ويرفع رايته ويدافع عنه.

وأوضح أن الحكومة وضعت في مقدمة أولوياتها وبرنامجها حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القوات المسلحة لا يمكنها أن تكون أداة للقمع أو تتدخل في الشؤون السياسية التزاما بالدستور العراقي.

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عادل عبدالمهدي العراق الجيش العراقي

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