"سيارات عائمة".. إسرائيل تغرق في أمطار غير مسبوقة (فيديو)

كتب– محمد عطايا:

أصيبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، بصدمة عقب غرق اثنين من المستوطنين، في أحد المصاعد بتل أبيب، بعدما غمرته مياه الأمطار في الطابق السفلي، السبت، إثر عاصفة هي الأقوى منذ سنوات، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".

وقالت الصحيفة العبرية، إن سوء الأحوال الجوية تسبب في هبوط بعض الطرق في المستوطنات، فضلًا عن تعطل حركة السير في الطرق الرئيسية بتل أبيب.

وأعلنت دولة الاحتلال الطوارئ بسبب الفيضانات والانهيارات، خاصة بعدما غمرت مياه الأمطار عشرات السيارات، واحتجزت الكثيرين من الأشخاص داخل المباني، بحسب موقع "آي 24" العبري.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاجات الميدانية للعديد من المواطنين، ممن تم تخليصهم من المركبات أو المنازل التي أغرقتها مياه الأمطار، وبعضهم نقلوا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، حيث وصفت بعض الحالات بالخطيرة.

وتسببت مياه الأمطار بأضرار للعديد من الممتلكات والمنازل والمحال التجارية والمركبات، إضافة إلى انهيار البنى التحتية في بعض الأحياء السكنية والطرقات الرئيسية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن أكثر من 90 مم (3.5 بوصة) من الأمطار سقطت على تل أبيب وحدها يوم السبت.

وأوضحت أنه صباح الأحد، تسبب الأمطار في شلل وسط وجنوب تل أبيب، لافتة إلى أن العواصف تستمر طوال الأسبوع الجاري.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لغرق الشوارع والسيارات في مدينة تل أبيب بسبب الأمطار الغزيرة.

2 dead in #TelAviv floods. 74mm rain in 2 hours. Not one the most flooded streets downtown, King George St.👇🏽 pic.twitter.com/Y4QJjbvv71

Massive rains in central Israel flooded parts of #TelAviv today.

Over 80 mm of rain in 2 hours turned roads into rivers.

2 people drowned to death in an elevator. pic.twitter.com/LXgxBArrdx