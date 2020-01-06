فصيل شيعي عراقي يطالب الجيش الأمريكي بمغادرة العراق وإلا المواجهة

بغداد - (د ب أ)

أعلن قيس الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق الشيعية العراقية، مساء اليوم الأحد، أن على القوات الأمريكية الانسحاب طوعيًا فورًا بعد قرار البرلمان العراقي وإلا سيواجه زلزالاً كبيرًا.

وقال الخزعلي في خطاب بثته محطة تلفزيون "العهد" المملوك لحركة عصائب أهل الحق إن "انسحاب القوات الأمريكية طوعيا من العراق لن يعفيها من دم الشهداء".

وتابع "انسحاب القوات الامريكية من العراق لن يزيد الوضع الأمني في العراق إلا تماسكا والجيش العراقي لا يحتاج إلى تدريب الجيش الأمريكي لأنه جيش مهزوم وجيش العراق له تاريخ كبير".

وقال الخزعلي إن "اغتيال القادة ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني هو علامة فارقة في تاريخ العراق والمنطقة وسنأخذ بثأرهم ونقتص منكم ولن نرضى الا بطرد كل القوات الامريكية من العراق".

وأضاف أن "ما حدث فجر يوم الجمعة الماضية كان حدثا مفصليا وهو جريمة نكراء وانتهاك للاعراف الدبلوماسية سيكون تأثيرها كبيرا على المستوى القريب والمتوسط والبعيد".

وأكد "نعاهد الشهداء بطرد القوات الامريكية من كافة الاراضي العراقية، والبرلمان العراقي أثبت اليوم أنه على قدر المسؤولية وعبر عن ضمير الشعب".

وقال الزعيم الشيعي "إذا لم تخرج القوات الامريكية من أرض العراق سنعتبرها قوات احتلال وستجد القوات الأمريكية ردا عراقيا قويا سيزلزل الأرض من تحت أقدامكم والسماء ستكون جحيما عليكم".

كان البرلمان العراقي قد اصدر قرارا في وقت سابق اليوم الأحد طالب فيه الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب.

وجاء القرار بعد مقتل سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي في هجوم امريكي ببغداد فجر يوم الجمعة الماضي.