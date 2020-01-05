ماكرون يعرب عن تضامنه الكامل مع ترامب بعد مقتل سليماني

باريس - (د ب أ)

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، عن تضامنه الكامل مع حلفاء باريس، في موجهة الهجمات الأخيرة على منشآت أمريكية في العراق.

وفي مكالمة هاتفية مع ترامب بعد أيام من مقتل الجنرال الإيراني قاسم سيلماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة بطائرة مسيرة أمريكية، عبر ماكرون عن مخاوفه حيال "الأنشطة المزعزعة للاستقرار" للفيلق، حسبما جاء في بيان لقصر الإليزيه.

وقال ماكرون لترامب إن إيران يجب أن توقف الآن تلك الأنشطة وأن "تحجم عن أي تصعيد عسكري يمكن أن يفاقم من عدم الاستقرار في المنطقة"، مضيفا أن فرنسا تعتزم العمل مع شركاء دوليين وإقليميين لتهدئة التوترات.

وكان ماكرون قد أخفق في محاولاته العام الماضي في القيام بوساطة لعقد لقاء بين ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن أنشطة طهران النووية.

ومنذ مقتل سليماني، أجرى ماكرون اتصالات مع قادة روسيا وتركيا والعراق والإمارات، لكن قصر الإليزيه لم يرد على سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس الفرنسي أجرى اتصالات بقادة إيرانيين.