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إيران تعلن خطوة أخيرة من خفض التزاماتها وترفع كل القيود على نشاطها النووي

08:44 م الأحد 05 يناير 2020
إيران تعلن خطوة أخيرة من خفض التزاماتها وترفع كل القيود على نشاطها النووي

جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني

وكالات

أعلنت الحكومة الإيرانية، مساء الأحد، الخطوة الخامسة والأخيرة في خفض التزاماتها النووية، وفقًا للاتفاق النووي الموقع في 2015، بين مجموعة 5+1 وإيران في جنيف بسويسرا.

وأكدت أن عمليات تخصيب اليورانيوم ستكون غير محدودة وبناء على الحاجات التقنية في البلاد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأعلنت طهران، مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستعدادها التراجع عن خطوات التصعيد في الملف النووي إذا رفعت واشنطن العقوبات المفروضة عليها.

وكان الرئيس دونالد ترامب، انسحب من الاتفاق النووي الموقع في 2014، فيما اتخذت إيران 4 خطوات في وقت سابق من العام الماضي، لفك قيود التزاماتها بالاتفاق النووي.

وهذه هى الخطوة الخامسة والأخيرة في تقليص التزامات إيران تجاه الاتفاق النووي ،والتي بموجبها لن تواجه طهران أي قيود تشغيلية (بما في ذلك قدرة التخصيب ، ونسبة التخصيب ، وكمية المواد المخصبة ، والبحث والتطوير)،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية .

اتفاق إيران النووي طهران

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