أكثر الكلمات إنتشاراً

قاسم سليماني أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي أسعار الدولار عزل ترامب

برلين: استمرار مهمة الجيش الألماني في العراق مرهونة بموافقة بغداد

08:40 م الأحد 05 يناير 2020
برلين: استمرار مهمة الجيش الألماني في العراق مرهونة بموافقة بغداد

القوات الألمانية

برلين (د ب أ)

أعلنت الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأحد، أن استمرار مهمة الجيش الألماني في العراق مرهون بموافقة الحكومة العراقية.

وفي تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" الصادرة غدا الاثنين، قال متحدث باسم وزيرة الدفاع انيجريت كرامب-كارنباور:" نتابع الموقف في العراق باهتمام كبير، لكن ما نعرفه لا يزال قليلا للغاية، والشيء الثابت هو أن الجنود الألمان يمكنهم فقط البقاء في العراق في حال رغبت الحكومة العراقية في ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان العراقي كان قد صوت بالأغلبية في وقت سابق من اليوم على قرار يطالب الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب.

وتعد هذه القوات جزءا من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش.

يدعم الجنود الألمان مهمة التحالف الدولي عبر القيام بطلعات استطلاعية بطائرات تورنادو انطلاقا من الأردن، وتزويد طائرات التحالف بالوقود وعبر تدريب القوات العراقية.

وتشارك ألمانيا في الوقت الراهن بـ415 جنديا في هاتين المهمتين، وهما جزء من مهمة "محاربة داعش" الدولية.

ويتمركز نحو 140 جنديا ألمانيا في العراق.

القوات الألمانية العراق بغداد انيجريت كرامب-كارنباور

الخبر التالى:

إيران تعلن خطوة أخيرة من خفض التزاماتها وترفع كل القيود على نشاطها النووي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الأهلي 3- 1 نادي مصر.. الأحمر يتلقى هدفا