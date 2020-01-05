برلين: استمرار مهمة الجيش الألماني في العراق مرهونة بموافقة بغداد

برلين (د ب أ)

أعلنت الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأحد، أن استمرار مهمة الجيش الألماني في العراق مرهون بموافقة الحكومة العراقية.

وفي تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" الصادرة غدا الاثنين، قال متحدث باسم وزيرة الدفاع انيجريت كرامب-كارنباور:" نتابع الموقف في العراق باهتمام كبير، لكن ما نعرفه لا يزال قليلا للغاية، والشيء الثابت هو أن الجنود الألمان يمكنهم فقط البقاء في العراق في حال رغبت الحكومة العراقية في ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان العراقي كان قد صوت بالأغلبية في وقت سابق من اليوم على قرار يطالب الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب.

وتعد هذه القوات جزءا من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش.

يدعم الجنود الألمان مهمة التحالف الدولي عبر القيام بطلعات استطلاعية بطائرات تورنادو انطلاقا من الأردن، وتزويد طائرات التحالف بالوقود وعبر تدريب القوات العراقية.

وتشارك ألمانيا في الوقت الراهن بـ415 جنديا في هاتين المهمتين، وهما جزء من مهمة "محاربة داعش" الدولية.

ويتمركز نحو 140 جنديا ألمانيا في العراق.