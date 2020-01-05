هل يدفع بنس بنظرية المؤامرة حول "دور" قاسم سليماني في هجمات 11 سبتمبر؟

برلين (دويتشه فيله)

انتقدت صحيفتان أمريكيتان مواقف لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اتّهم فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بأنه ساعد منفّذي هجمات 11 سبتمبر. فهل يدفع بنس بنظرية المؤامرة حول دور سليماني؟

ووجهت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" انتقادات لقول نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأن قاسم سليماني ساعد منفذي هجمات 11 سبتمبر 2001 التي ضربت الولايات المتحدة.

وجاء في تغريدة أطلقها بنس الجمعة أن سليماني "ساعد عشرة من الإرهابيين الاثني عشر الذين نفّذوا هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة على العبور سرا إلى أفغانستان".

وعندما رد نقّاد على تويتر بأن هجمات سبتمبر 2001 نفّذها 19 شخصا وليس 12، أوضحت المتحدثة باسم نائب الرئيس كيتي والدمان أن بنس كان يقصد الأشخاص الاثني عشر الذين "عبروا إلى أفغانستان".

لكن صحيفة "نيويورك تايمز" شدّدت على أن اسم سليماني الذي كان حينها قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني لم يرد على الإطلاق في التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، والواقع في 585 صفحة.

وخلصت لجنة التحقيق التي ضمّت أعضاء في الحزبين الجمهوري والديموقراطي إلى وجود "دليل قوي على تسهيل إيران عبور أعضاء تنظيم القاعدة من وإلى أفغانستان قبل 11 أيلول / سبتمبر... لم نجد أي دليل على أن إيران أو حزب الله كانا على علم" بالهجمات التي وقعت لاحقا في 11 سبتمبر 2001.

وأضاف التقرير أن "أعضاء القاعدة أنفسهم لم يكونوا على الأرجح في الوقت الذي عبروا فيه إيران، على علم بالتفاصيل المحددة لعمليتهم المستقبلية".

واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه قد "يصح تقنيا القول إن إيران (ساعدت) في تنقّلهم" إلا أن ذلك لا يعني أن طهران، أو تحديدا سليماني "ساعد عن دراية في هجمات 11 سبتمبر التي وقعت لاحقا".

كما أن خمسة عشر من الخاطفين التسعة عشر للطائرات التي استخدمت في هجمات العام 2001 كانوا من السعودية، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة.

وتابع بنس في 12 تغريدة أطلقها الجمعة بشكل غير اعتيادي أورد فيها قائمة بـ"أفظع الأعمال الوحشية" المنسوبة لسليماني والتي نفّذت في أرجاء الشرق الأوسط.

ودافعت شخصيات أخرى في الإدارة الأميركية عن الضربة التي قُتل فيها سليماني. وجاء في تغريدة لوزارة الخارجية الأميركية أن "قاسم سليماني مسؤول عن قتل 603 جنود أمريكيين والتسبب لآلاف بإعاقات في العراق".

وقالت الوزارة إن فيلق القدس بقيادة سليماني قد يكون مسؤولا عمّا نِسبتهُ 17 بالمئة من القتلى الأميركيين في العراق بين عامي 2003 و2011.