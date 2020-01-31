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الأمم المتحدة تقيم مراسم تأبين للسلطان قابوس بن سعيد

11:03 م الجمعة 31 يناير 2020
الأمم المتحدة تقيم مراسم تأبين للسلطان قابوس بن سعيد

السلطان قابوس بن سعيد

نيويورك - (أ ش أ):

أقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مراسم تأبين للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية في العاشر من يناير الجاري، عن عمر ناهز 79 عاما، وذلك بمقر الأمم المتحدة؛ تخليدا لذكراه.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - بمآثر السلطان قابوس، حيث قاد عمان لمدة نصف قرن وحولها لبلد متميز، موضحا أنه طوال فترة حكمه كسب احترام شعبه وشعوب العالم أجمع.

وقال جوتيريش إن سلطنة عمان لعبت دورا محوريا في تحقيق السلام خلال حقبة السلطان الراحل، معربا عن اعتقاده أن يواصل السلطان هيثم بن طارق تعزيز الدور الريادي والدبلوماسي للسلطنة عبر الإرث الخاص للسلطان قابوس.

هذا المحتوى من

Asha
قابوس بن سعيد سلطنة عمان
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