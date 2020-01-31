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البيت الأبيض يعلن تسجيل 6 حالات مصابة بفيروس كورونا

11:00 م الجمعة 31 يناير 2020
البيت الأبيض يعلن تسجيل 6 حالات مصابة بفيروس كورونا

البيت الأبيض يعلن تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورون

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أنه تم تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخذ إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس.

وأوضح البيت الأبيض في بيان، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن ترامب وقع على قرار يمنع الأجانب القادمين من الصين من غير الأقارب والمقيمين من دخول الولايات المتحدة.

انتشر فيروس كورونا الجديد في 3 دول أخرى، متخطيا الحواجز والعقبات التي اتخذت لمنع تسلله وانتشاره، في وقت أعلنت السلطات الصينية أنه أصاب 9692 شخصًا، وتسبب بوفاة 213 منهم حتى الآن.

وأظهرت أرقام الإصابات المؤكدة التي أوردتها الصين بالفيروس، الذي بات يعرف باسم "ووهان كورونا" حتى مساء الخميس، ارتفاع عدد الأشخاص الذين ابتلوا به إلى ما يقرب 10000 شخص.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 213.

واشنطن البيت الأبيض فيروس كورونا

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