ترامب يؤكد لرئيس وزراء إثيوبيا تفاؤله بالتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد لرئيس الحكومة الإثيوبية، أبي أحمد، تفاؤله بالتوصل لاتفاق مفيد لجميع الأطراف بشأن سد النهضة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أكد المتحدث باسم وزير الخارجية، المستشار أحمد حافظ، استئناف مفاوضات واشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة "وزيرا الخارجية والموارد المائية يشاركان اليوم في الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان وبحضور البنك الدولي".

كانت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نقلت أمس الأربعاء، عن مصادر أمريكية القول إن "هناك رغبة قوية لدى الأطراف المتفاوضة في حسم النقاط الخلافية التي سبق تأجيلها".

وتوقعت المصادر حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على الاتفاق النهائي، الذي قد يؤدي إلى فتح آفاق التعاون بين الدول الثلاث.

واعتبرت المصادر أن المساعي الأمريكية للتدخل هدفها الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية والصديقة مع الدول المشاركة في هذه المفاوضات، والتي لها بالفعل مصالح قوية مع الولايات المتحدة في المنطقة.

وانطلقت الاجتماعات منذ يومين بين وزارء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن، للتوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، وحضور رئيس البنك الدولي.

وبدأت إثيوبيا أعمال إنشاء السد في عام 2011 على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) بهدف توليد الكهرباء، وقد أنجزت نحو 70% من بنائه. لكن مصر تترقب تأثيره على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب.