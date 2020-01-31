ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بمدينة نيويورك

واشنطن - ( د ب أ ):

أعلنت مدينة نيويورك الأمريكية اليوم الجمعة، ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بالمدينة، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك ديلى نيوز اليومية الأمريكية فى موقعها الإلكترونى.

وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل الحالة إلى أحد المستشفيات.

ومن جانبها ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الإصابة هى لرجل أسيوى فى الخمسينات من العمر، وتم اكتشاف الإصابة فى حى كوينز أكبر أحياء مدينة نيويورك.