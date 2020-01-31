إيران تعلق الرحلات الجوية مع الصين بسبب فيروس كورونا

وكالات

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، تعليق الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وكتب نمكي على تويتر: "تم تعليق جميع الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا. الرعايا الإيرانيون المقيمون في الصين الذين يريدون العودة إلى إيران سوف يتم إعادتهم إلى البلاد تحت مراقبة فريق طبي مختص وعبر الطيران الحكومي الإيراني فقط، وذلك بعد التنسيق مع الحكومة الصينية في هذا الشأن".

انتشر فيروس كورونا الجديد في 3 دول أخرى، متخطيا الحواجز والعقبات التي اتخذت لمنع تسلله وانتشاره، في وقت أعلنت السلطات الصينية أنه أصاب 9692 شخصًا، وتسبب بوفاة 213 منهم حتى الآن.

وأظهرت أرقام الإصابات المؤكدة التي أوردتها الصين بالفيروس، الذي بات يعرف باسم "ووهان كورونا" حتى مساء الخميس، ارتفاع عدد الأشخاص الذين ابتلوا به إلى ما يقرب 10000 شخص.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 213.