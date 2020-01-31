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تظاهرات حاشدة وسط في الأردن تنديدا بـ"صفقة القرن"

04:13 م الجمعة 31 يناير 2020
تظاهرات حاشدة وسط في الأردن تنديدا بـ"صفقة القرن"

تظاهرات حاشدة وسط في الأردن

القاهرة- (وكالات):

خرجت تظاهرات، اليوم الجمعة، في العاصمة الأردنية عمان، رفضا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، و المعروفة في الأوساط الإعلامية بـ"صفقة القرن".

انطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط البلد في عمان، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، وردد المتظاهرون هتافات "تؤكد على وحدة الأردن وفلسطين وشعبيهما"، وأن "الأردن وفلسطين شعب واحد مش شعبين"، حسبما نقلت صحيفة الغد الأردنية.

وأكد المحتجون "على ثبات الموقف الأردني الرافض للصفقة"، قائلين إن "الأردن أرض الرباط ما بيقبل الانحطاط"، و"أردن أردن أرض الحشد.. أقصى أقصى أرض المجد" و"جدودي قالوا بالأمثال وطنك بده رجال والرجال بتهد جبال".

وأحرق مشاركون في المسيرة العلم الإسرائيلي "تنديدا بسياسات واعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، والأراضي الفلسطينية المحتلة".ش

الأردن صفقة القرن المسجد الحسيني الكبير أمريكا ترامب

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آلاف الأردنيين يتظاهرون في عمان رفضًا لخطة ترامب ويحرقون علم إسرائيل
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