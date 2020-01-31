البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر الصين إلا للضرورة القصوى

وكالات:

دعت الخارجية البحرينية المواطنين إلى عدم السفر إلى الصين إلا للضرورة القصوى وتفادي الدول التي ظهر فيها الفيروس.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بياناً قالت فيه "نظرًا لانتشار فيروس كورونا، وزارة الخارجية تدعو جميع المواطنين لعدم السفر إلى الصين إلا للضرورة القصوى".

وأضاف البيان "وتنصح الوزارة المواطنين بتفادي الدول التي ظهر فيها الفيروس حفاظاً على سلامتهم، واتباع الإرشادات الوقائية".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً.