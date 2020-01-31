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الخطوط الجوية الفنلندية تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب "كورونا"

04:09 م الجمعة 31 يناير 2020
الخطوط الجوية الفنلندية تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب "كورونا"

فيروس كورونا

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت الخطوط الجوية الفنلندية "فين آير" اليوم الجمعة تعليق رحلاتها من الصين، وإليها، خلال شهر فبراير بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت "فين آير" أن قرار تعليق الرحلات سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 6 فبراير المقبل، وهو مايسمح لشركة الطيران الوطنية الفنلندية بنقل ركابها وأطقمها إلى أرض الوطن.

وأضافت "فين آير" بأنه لن يتم تسيير رحلات إلى الصين في الفترة من 6 فبراير وحتى 29 من الشهر نفسه.

وأشارت "فين آير" إلى أنه لن يتم قبول حجوزات طيران إلى الصين اعتبارا من اليوم الجمعة حتى 29 فبراير.

وتسير "فين آير" رحلات إلى مدن بكين وشنغهاي ونانجينج وقوانجتشو.

وذكرت شركة الطيران الوطنية الفنلندية أنها ستواصل تسيير الرحلات بشكل طبيعي إلى هونج كونج.

وقالت "فين آير" في وقت سابق هذا الأسبوع إنها ستعلق تسيير خمس رحلات أسبوعية إلى مدينة نانجينج، وإلى مطار بكين داشينج الدولي.

فيروس كورونا الخطوط الجوية الفنلندية الصين فين آير

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