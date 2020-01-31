تونس تعلن موعد تشكيل الحكومة

تونس - (د ب أ):

قال رئيس الحكومة المكلف في تونس الياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، إنه سيبدأ فعليا في تشكيل الحكومة المقترحة بدءا من الأسبوع المقبل.

وأوضح الفخفاخ في مؤتمر صحفي اليوم أن 10 أحزاب ستكون داعمة للحكومة المقترحة بما يمثل نحو الثلثين في البرلمان.

وسيطرح الفخفاخ وثيقة تعاقدية تحدد برنامج عمل الحكومة وأولوياتها لإمضائها من قبل رؤساء الأحزاب يوم غد السبت لتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة.

وأضاف الفخفاخ "كل العائلات الفكرية والسياسية ممثلة في الحكومة من دون شروط وهي مستعدة للعمل معا عبر مشروع".

ويقترح رئيس الحكومة المكلف، حكومة مصغرة مكلفة بإجراء اصلاحات عاجلة في الاقتصاد والإدارة ومكافحة الجريمة والحد من ارتفاع الأسعار.

كان رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف الياس الفخفاخ وهو سياسي ورجل اقتصاد، يوم 20 من الشهر الجاري بتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان لنيل الثقة في أجل شهر بحسب الدستور.

وفي حال لم تنل الحكومة الأغلبية المطلقة المطلوبة (نسبة 50 زائد واحد) فإن الدستور يفرض حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.

والخلاف قائم بين الفخفاخ وأكبر حزب في البرلمان، حركة النهضة الاسلامية، بشأن الأحزاب المكونة للحكومة، إذ يقترح الحزب توسيع الحزام السياسي للحكومة المقترحة في إشارة الى ضرورة ضم حزب "قلب تونس" الليبرالي، الحزب الثاني في البرلمان.

وحتى الآن لم يحسم الحزب موقفه بشأن الانضمام للحكومة ومنحها الثقة.

وكان الفخفاخ أبعد "قلب تونس" والحزب الدستوري الحر الذي يمثل واجهة النظام السابق قبل ثورة 2011 في مشاوراته.