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روسيا تعلن عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا"

02:38 م الجمعة 31 يناير 2020
روسيا تعلن عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا"

عمليات إجلاء بالصين بسبب فيروس كورونا - أرشيفية

موسكو - أ ش أ

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان (روس بوتريبنادزور) اليوم الجمعة، أنه وفقا لآخر البيانات لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد في روسيا.

وقال المكتب الإعلامي للهيئة، في بيان، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد"، مضيفا أنه "خلال فترة الرصد تم التعرف على 236 مريضا يحملون علامات إصابات التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة".

من جهته، نفى مكتب نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) في موسكو.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، أن روسيا ابتداء من يوم 30 يناير ستبدأ في تعليق إصدار تأشيرات إلكترونية للمواطنين الصينيين مؤقتا على خلفية انتشار الفيروس التاجي في جمهورية الصين.

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فيروس كورونا الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك موسكو روسيا

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