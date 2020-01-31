بسبب كورونا.. روسيا تبحث تأجيل منتدى الاستثمار في سوتشي

موسكو -أ ش أ

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف عن وجود مناقشات بشأن تأجيل موعد انعقاد منتدى الاستثمار الروسي في مدينة "سوتشي" بسبب انتشار فيروس "كورونا" في العالم.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة : " تجري مناقشات حاليا لتأجيل انعقاد منتدى الاستثمار الروسي في مدينة "سوتشي" ، والذي من المفترض أن يعقد في الفترة 12-14 من شهر فبراير المقبل" .

وأضاف :" أن هذه المسألة تندرج تقليديا ضمن صلاحية رئيس الحكومة الروسية ، لذلك أُوصي مخاطبته لمعرفة القرار النهائي بهذا الشأن".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس الخميس حالة طوارئ صحية عامة بسبب "كورونا".