إندونيسيا تجلي رعاياها من ووهان الصينية بسبب فيروس كورونا

جاكرتا- (د ب أ):

أعلنت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي أن بلادها سوف ترسل طائرة لإجلاء رعاياها العالقين في مدينة ووهان الصينية، وهي بؤرة تفش فيروس كورونا الغامض.

وأضافت أن المسؤولين الإندونيسيين حصلوا على تصريح من السلطات الصينية للهبوط وفي الأساس نقل الطلاب الدوليين من إقليم هوبي الذي تعد مدينة ووهان عاصمته.

وقالت ريتنو للصحفيين: "سوف تغادر الطائرة الأولى التي تحمل فريق الإجلاء خلال 24 ساعة".

وذكر مسؤولون أن هناك نحو 250 إندونيسيا في هيبي بما في ذلك نحو مئة في ووهان.

وقالت وزارة الصحة إن إندونيسيا لم تؤكد حالات إصابة بفيروس كورونا.

وكان 213 شخصا على الاقل في الصين قد توفوا بسبب الفيروس، معظمهم في إقليم هيبي ،فيما بلغ عدد حالات الإصابة عشرة آلاف في مختلف أنحاء البلاد . وهناك 98 حالة إصابة بالفيروس في 18 دولة.