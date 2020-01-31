إيطاليا تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

(وكالات):

قالت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة، إن إيطاليا أعلنت حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا.

قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، إن السلطات رصدت أول حالتى إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد.

وأوضح كونتى فى مؤتمر صحفى أن الشخصين المصابين سائحان صينيان مضيفًا أن الحكومة أوقفت الرحلات الجوية من وإلى الصين.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الخميس فيروس كورونا الجديد الذي ظهر بمدينة ووهان الصينية حالة طوارئ عالمية.