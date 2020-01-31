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أردوغان: لن نقف متفرجين على ما يجري بسوريا ولن نتردد في استخدام القوة

11:59 ص الجمعة 31 يناير 2020
أردوغان: لن نقف متفرجين على ما يجري بسوريا ولن نتردد في استخدام القوة

أردوغان

القاهرة- (وكالات):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تقف متفرجة حيال الوضع في إدلب أو مناطق أخرى في سوريا، ولن تتردد في القيام بكل ما يلزم بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها أمام مسؤولين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، :"لن نقف متفرجين على ممارسات الظلم وقصف المدنيين على حدودنا مع سوريا".

واعتبر أردوغان ان "أي تطور في سوريا أمر في بالغ الأهمية كأي تطور داخل تركيا على الأقل"، مشيرا إلى أن اتفاقية أضنة تمنحنا الحق في الدفاع عن حدودنا شمال سوريا" وأنه "لا يحق لأحد إجبارنا على الاختيار بين مطرقة الإرهاب الانفصالي وقبول ظلم النظام السوري".

وأضاف: "أقولها بكل صدق، إننا نريد إرساء الاستقرار في سوريا، ولن نتردد في القيام بكل ما يلزم إزاء ذلك بما فيها استخدام القوة العسكرية".

أردوغان سوريا قصف المدنيين تركيا

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