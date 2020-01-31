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بريطانيا تؤكد حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد

11:58 ص الجمعة 31 يناير 2020
بريطانيا تؤكد حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد

فيروس كورونا

لندن- (د ب أ):

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الجمعة، أن بريطانيا أكدت تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكر مسؤول طبي بارز في بريطانيا أن الشخصين من نفس الأسرة.

وكان 213 شخصا على الاقل في الصين قد توفوا بسبب الفيروس، معظمهم في إقليم هيبي ،فيما بلغ عدد حالات الإصابة عشرة آلاف في مختلف أنحاء البلاد.

وهناك 98 حالة إصابة بالفيروس في 18 دولة.

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