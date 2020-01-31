وزير الاقتصاد الألماني عن بريكست: علينا أن ننظر إلى الأمام

برلين- (د ب أ):

قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عن أسفه إزاء حدوث هذا الأمر.

وقال ألتماير في تصريحات للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد دي إف" اليوم الجمعة إنه ينظر بحنين إلى الوقت المشترك في التكتل الأوروبي، وأضاف: "كنت أحب دائما التحدث مع البريطانيين في إطار أنشطتي الأوروبية، وعثرنا في كثير من الأحيان على حلول. لذلك فإن هذا أمر مؤسف، لكن يتعين علينا أن ننظر إلى الأمام وأن نهتم بأن يصبح الاتحاد الأوروبي أقوى وليس أضعف".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف ليل اليوم الجمعة. وتبدأ بعد ذلك مفاوضات حول العلاقات المستقبلية للاتحاد مع المملكة المتحدة، والتي يتعين إتمامها بحلول نهاية المرحلة الانتقالية في 31 ديسمبر المقبل.

وأكد ألتماير أنه من الضروري أن يكون الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا "حرا ومكثفا بقدر الإمكان"، مضيفا أنه يتعين الاستمرار في المفاوضات حتى خلال أشهر العطلات إذا كان هناك ضرورة ملحة لذلك.