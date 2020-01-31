أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

وزير الاقتصاد الألماني عن بريكست: علينا أن ننظر إلى الأمام

10:17 ص الجمعة 31 يناير 2020
وزير الاقتصاد الألماني عن بريكست: علينا أن ننظر إلى الأمام

وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير

برلين- (د ب أ):

قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عن أسفه إزاء حدوث هذا الأمر.

وقال ألتماير في تصريحات للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد دي إف" اليوم الجمعة إنه ينظر بحنين إلى الوقت المشترك في التكتل الأوروبي، وأضاف: "كنت أحب دائما التحدث مع البريطانيين في إطار أنشطتي الأوروبية، وعثرنا في كثير من الأحيان على حلول. لذلك فإن هذا أمر مؤسف، لكن يتعين علينا أن ننظر إلى الأمام وأن نهتم بأن يصبح الاتحاد الأوروبي أقوى وليس أضعف".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف ليل اليوم الجمعة. وتبدأ بعد ذلك مفاوضات حول العلاقات المستقبلية للاتحاد مع المملكة المتحدة، والتي يتعين إتمامها بحلول نهاية المرحلة الانتقالية في 31 ديسمبر المقبل.

وأكد ألتماير أنه من الضروري أن يكون الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا "حرا ومكثفا بقدر الإمكان"، مضيفا أنه يتعين الاستمرار في المفاوضات حتى خلال أشهر العطلات إذا كان هناك ضرورة ملحة لذلك.

بيتر ألتماير برلين ألمانيا الاتحاد الأوروبي بريطانيا

الخبر التالى:

مئات العراقيين ينضمون إلى ساحات التظاهر لدعم مطالب المتظاهرين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:في حادث على الدائري.. مصرع خالد بشارة رئيس أوراسكوم للتنمية ونادي الجونة