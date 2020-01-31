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الفلبين تحظر دخول الزوار القادمين من الصين لوقف انتشار فيروس كورونا

09:51 ص الجمعة 31 يناير 2020
الفلبين تحظر دخول الزوار القادمين من الصين لوقف انتشار فيروس كورونا

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

مانيلا- (د ب أ):

أصدر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي قرارا بفرض حظر على دخول الزائرين القادمين من المناطق التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا في الصين كجزء من جهود احتواء انتشار المرض، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة الفلبينبة.

وتم الإعلان عن الحظر بعد أن أكدت وزارة الصحة أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الفلبين. وكانت المريضة امرأة صينية تبلغ من العمر 38 عامًا كانت قد وصلت من هونج كونج وسافرت إلى المقاطعات الوسطى.

وقال المتحدث باسم الرئاسة سلفادور بانيلو إن أول مريضة مصابه بفيروس كورونا الجديد تم عزلها وتعالج في مستشفى حكومي في مانيلا.

وأضاف أنه "لا توجد وسيلة لأن تنقل المرأة المرض إلى شخص آخر حيث أن موظفي المستشفى يرتدون ملابس واقية وأن أفواههم وأنوفهم مغطاة بأقنعة جراحية علاوة على أن أيديهم مغطاة بالقفازات".

رودريجو دوتيرتي الفلبين فيروس كورونا وزارة الصحة الفلبينية

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