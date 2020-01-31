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بنجلاديش تستعد لإعادة مواطنيها من ووهان الصينية

09:49 ص الجمعة 31 يناير 2020
بنجلاديش تستعد لإعادة مواطنيها من ووهان الصينية

بنجلاديش

دكا- (د ب أ):

قال وزير خارجية بنجلاديش إنه من المتوقع أن تقوم بلاده يوم السبت بإعادة أكثر من 360 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث قتل الوباء 213 شخصًا على الأقل في الصين.

وقال وزير الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف "ستغادر رحلة طيران عارض دكا إلى ووهان في فترة ما بعد ظهر اليوم ، ونأمل أن تعود بعد منتصف الليل (يوم السبت بتوقيت ووهان المحلي) حاملة على متنها مواطني بنجلاديش ".

وقال إن 361 من مواطني بنجلاديش سجلوا أسماءهم للعودة إلى الوطن حتى يوم الجمعة.

وقال عبد المؤمن: "سيتم نقلهم جميعًا إلى خارج المدينة الصينية"، مضيفًا أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا في مكان بالقرب من مطار دكا.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الوزير لوسائل الإعلام المحلية إن 15 من مواطني بنجلاديش أبلغوا عن رغبتهم في البقاء في الصين وسط تفشي فيروس كورونا.

يقول المسؤولون إن حوالي 500 طالب من بنجلادش يعيشون في مقاطعة هوبي الصينية، حيث تم الإبلاغ عن معظم الحالات.

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