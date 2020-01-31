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اليابان تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى الصين

09:48 ص الجمعة 31 يناير 2020
اليابان تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى الصين

علم اليابان

طوكيو- (د ب أ):

حثت اليابان، اليوم الجمعة، مواطنيها على عدم السفر "غير الضروري" إلى الصين، مما رفع نصائح السفر للبلاد.

ودعا رئيس الوزراء شينزو آبي المواطنين اليابانيين إلى "تجنب السفر غير الضروري" إلى الصين، وذلك بعد أن نصحت الحكومة اليابانية بالفعل بعدم السفر إلى مقاطعة هوبى الصينية مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

كما قررت اليابان منع الذين تأكد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد من دخول البلاد.

اليابان السفر إلى الصين شينزو آبي فيروس كورونا

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