كوريا الجنوبية تسجل سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

سول- (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية عن سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء الانتشار السريع للفيروس الجديد مع تعزيز جهود الحجر الصحي، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، عاد رجل كوري جنوبي، 28 عامًا، من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، إلى بلاده يوم 23 يناير لكن لم تظهر عليه أي أعراض ذات صلة.

وظهرت على المريض أعراض نزلة البرد الخفيفة بعد 3 أيام من عودته إلى كوريا الجنوبية، وزار عيادة يوم الثلاثاء الماضي عندما عانى من الحمى حيث فحصه الأطباء لتحديد ما إذا كان أصيب بالفيروس الجديد وتم عزله على الفور.

وقال مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه يحاول تتبع أولئك الذين كانوا على اتصال معه.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 7 حالات منذ تأكيد أول حالة إصابة في يوم 20 يناير.

ويخضع المرضى الستة الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس سابقا، للعلاجات حاليا.